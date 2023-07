Vino. Assessore Beduschi: 2,7 milioni per promozione su mercati esteri

MILANO Regione Lombardia sostiene con 2,7 milioni di euro la promozione del vino sui mercati esteri extra UE, finanziando progetti presentati da organizzazioni professionali, aziende vinicole singole o associate e consorzi di tutela, nell’ambito della “Misura Ocm vino”. L’intervento è stato deliberato oggi dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi.

“Si tratta – dichiara l’assessore Beduschi – di una tappa fondamentale per alimentare la crescita del vino lombardo all’estero. Nel 2022 ha raggiunto il suo massimo storico con 328 milioni di euro di fatturato e negli ultimi 15 anni ha raddoppiato il peso delle sue esportazioni”.

Il mercato principale per il vino lombardo è, con quasi un quarto del valore totale, la Germania. Seguono gli Stati Uniti, con una quota del 12,5%, (salita del 20,6% tra il 2019 e il 2021), la Svizzera (8,6%), il Giappone (6,4%), la Francia (4,1%), il Regno Unito (4%) e la Spagna (2,9%).

“La Lombardia – prosegue Alessandro Beduschi- vanta ben 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT. Un mondo che grazie a misure come quella deliberata oggi potrà continuare a lavorare per consolidare i propri mercati verso i Paesi terzi, oltre a esplorare nuove vie commerciali. Un’opportunità che vale sia per i vini più conosciuti sia per le denominazioni finora meno note e presenti all’estero”.

Nel 2022, con la misura dedicata alla promozione nei Paesi terzi, sono stati finanziati 10 progetti regionali, 12 progetti multiregionali con la partecipazione della Lombardia e un progetto multiregionale con la Regione come capofila.

Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni sul Burl regionale e le domande dovranno essere presentate entro il 13 settembre. Anche quest’anno Regione Lombardia ha riservato una quota dei fondi al finanziamento dei progetti multiregionali che coinvolgono finanziariamente almeno due Regioni. Queste risorse fanno parte di un pacchetto da 11 milioni di euro destinati alla Lombardia per la campagna 23-24 e seguono a stretto giro uno stanziamento di circa 2,2 milioni di euro dedicati agli investimenti delle aziende.

“Regione Lombardia – conclude l’assessore Beduschi – prosegue nel suo impegno per sostenere un settore che rappresenta una delle punte di diamante del nostro comparto agroalimentare e che punta sempre di più sulla qualità per farsi apprezzare anche al di fuori dei confini italiani”.