Vita difficile per i piccioni: dissuasori nei palazzi comunali

MANTOVA L’azione delle taccole “mangia uova” unito a quello dei rapaci, e qualche incursione di falchetti nei cieli di Mantova comandati dal Comune non hanno sfoltito più di tanto la colonia di piccioni che imperversa nelle piazze, spesso lordando edifici e monumenti. Da qui un’azione da parte di via Roma: si rende necessario provvedere con il servizio di bonifica, disinfezione e disinfestazione e con la posa di dissuasori meccanici antivolatile presso vari edifici di proprietà dell’ente. Un servizio che si rende necessario, dicono negli uffici, per rendere fruibili i locali e garantire le dovute condizioni di igienicità, salubrità e di sicurezza.

L’operazione di bonifica si articola in varie fasi, necessarie all’abbattimento di tutti i possibili parassiti e agenti patogeni presenti nell’ambiente e alla rimozione del guano.