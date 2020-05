Voce-Giornale, quattro anni di successi

MANTOVA Era l’11 maggio del 2016 quando con una festa al Mamu la Voce di Mantova annunciava dal giorno successivo il matrimonio editoriale con Il Giornale, lo storico foglio fondato da Indro Montanelli, e oggi diretto da Alessandro Sallusti da quattro anni a questa parte ha instaurato una sinergia commerciale su tutta l’area di distribuzione virgiliana diventando di fatto il primo quotidiano nazionale per diffusione nel mantovano. Una strategia che è servita sicuramente a frenare il difficile momento sofferto da tutta la stampa, e a mantenere anche per la Voce stessa le proprie quote di mercato.

Lunga vita dunque all’abbinamento Voce-Giornale, formula che il nostro quotidiano ha adottato dopo avere avuto La Stampa come partner per 15 anni, divorziandone solo dopo l’acquisizione del foglio torinese da parte del gruppo Repubblica. Seconde nozze, insomma, tutt’altro che di ripiego, dato che con il Giornale si mantiene altissima l’offerta informativa e il vantaggio economico di avere due giornali al costo di uno.