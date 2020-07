Zolezzi al tavolo Corneliani: “Ci sono diversi strumenti di garanzia finanziaria”

MANTOVA “Nonostante la convocazione virtuale ho percepito ulteriormente la qualità di questa azienda tessile che merita di continuare a rappresentare Mantova in Italia e nel mondo. Sono molti gli strumenti di garanzia finanziaria che Regione Lombardia e Governo possono mettere in campo: da un prestito ponte, all’ingresso di CDP nel capitale ai nuovissimi strumenti portati dal decreto “Rilancio” che sto seguendo in queste ore in Commissione bilancio. In particolare vorrei sottolineare gli articoli 55 e 48-bis, che riguardano rispettivamente la garanzia regionale ai prestiti alle imprese e i campionari stoccati. Spero che le interlocuzioni, in particolare fra il dott. Sorial del MISE e i vari attori, fondo compreso, che proseguiranno in una sorta di tavolo permanente, portino a nuovi investimenti necessari entro poche settimane e a programmare nei mesi successivi il piano industriale. Spero inoltre, che lo spirito di collaborazione istituzionale di questa mattina prosegua. Gli atteggiamenti di accentramento dal novembre scorso non hanno certo portato bene a lavoratori e alla stessa azienda. Continuerò a seguire il tema insieme al Consigliere Regionale Andrea Fiasconaro e confermo la disponibilità del mio gruppo politico a confrontarsi sulle varie opzioni in campo”, conclude Zolezzi.