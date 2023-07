A Curtatone una serata di emozioni per ricordare Giuseppe De Donno

CURTATONE “Emozioni a corte”: una serata a Montanara di Curtatone, domani presso Corte Spagnola, per ricordare il dottor Giuseppe De Donno, venuto a mancare nel luglio 2021:

“A due anni dalla scomparsa del nostro grande Giuseppe, – commenta Marcella Deantoni dell’Associazione Boom, affiancata dagli amici di De Donno, Roberto Mari, Alessandro Martini e Luca Rollo – ci sembrava doveroso ricordarlo tutti assieme. Mi è sempre stato difficile associare la parola morte a un medico, un uomo, un amico che invece ha sempre fatto della vita e della sua incolumità il suo unico e solo faro. Una persona che con il suo illuminante esempio ci ha invitato a guardare oltre la tempesta e che, sacrificando se stessa, ha combattuto con spirito di abnegazione, rincorrendo i più nobili principi della sua professione. Ora che il mondo ha lentamente ripristinato i suoi ritmi e ha ripreso possesso delle sue abitudini non dobbiamo e non possiamo dimenticare che è grazie a figure come quella del dottor De Donno che lentamente il sereno è tornato ad arrivare. La memoria deve rimanere il nostro focus per restituire a questo piccolo ma immenso medico il posto di riguardo che gli spetta nella storia.

Un particolare ringraziamento al Comune di Curtatone che ci ospita.”

l’appuntamento di domani si aprirà alle 21. La parte musicale è affidata ai No Tracks, con la partecipazione della cantante Matilde Pivetti e del tenore Angelo Goffredi. Monologo e poesie sono di Flavio Cerutti e a presentare l’evento è Armando Madella. Ad aprire la serata, durante la quale ci saranno diversi interventi di persone provenienti da tutto il Paese, saranno Marcella Deantoni e Roberto Mari. Per l’occasione sarà presente anche il presidente della Provincia di Mantova e sindaco di Curtatone Carlo Bottani.