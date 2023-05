“Musica sull’acqua”: esibizioni dal Lungolago Gonzaga a Salionze

MANTOVA Una esperienza nata quasi casualmente qualche anno fa si è andata sviluppando, per volontà di Davide Foroni – docente del Liceo Musicale e Coreutico “Isabella d’Este” – diventando un progetto più complesso: si tratta di “Musica sull’acqua”, iniziativa ieri presentata – dopo l’esibizione di un giovane talento della lirica – nella sede dell’istituto da Foroni e dal professor Romano Adami.

Il programma prevede di portare allievi di musica, musicisti singoli e gruppi ad esibirsi seguendo il percorso del fiume Mincio che da Peschiera del Garda scende fino a Mantova, il 21 maggio. In sostanza dalle 15.30 alle 17.30 di domenica si terranno spettacoli lungo l’intero tracciato della ciclabile Mantova Peschiera.

Dal Lungolago Gonzaga, passando per Bosco Fontana, Marmirolo, Roverbella, Goito, Pozzolo, Valeggio sul Mincio e Salionze. Un modo per unire le bellezze del territorio e quelle della cultura musicale.

Grazie alla rete attuata per l’occasione, le performance saranno ospitate in luoghi dotati di tutti gli strumenti e le apparecchiature idonei agli spettacoli.

Tre gli eventi conclusivi al termine del percorso: alle 17.30 a Mantova, al “Papa’s”, con un’orchestra di cento elementi, alle 18.30 a Goito sul “Lungo Mincio” e a Roverbella nei giardini di Villa Gobio, alle 20.30.

A Goito si terrà anche un momento speciale, con la consegna di una targa dedicata al Maestro Renzo Leasi, insegnante di molti studenti che hanno seguito la propria passione per la musica, facendola diventare una professione.

Tante le realtà e le scuole del territorio che partecipano alla proposta artistica, che coinvolgerà circa settecento musicisti. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Mantova, rappresentato durante la presentazione dalle assessore Chiara Sortino e Serena Pedrazzoli, Parco del Mincio, Bosco Fontana, Comune di Marmirolo, con l’assessora Jessica Alberti, Comune di Roverbella, con il sindaco Mattia Cortesi, Comune di Goito, rappresentato dal primo cittadino Pietro Chiaventi e Comune di Volta Mantovana. (Ilperf)