Un weekend da Monteverdi a Morricone

MANTOVA Il cartellone di MantovaMusica vede anche nel terzo fine settimana di ottobre un programma variegato che spazia tra generi, stili ed epoche.

Sabato 16 ottobre alle ore 18.00 nella Basilica palatina di Santa Barbara – luogo quanto mai suggestivo, ricco di storia ed in particolare di storia musicale – si terrà “Ghirlanda Sacra”, quarto ed ultimo appuntamento del ciclo Organi antichi, dedicato da MantovaMusica, in collaborazione con Fondazione Cariverona, agli organi storici presenti sul territorio mantovano. Protagonisti, accanto alla “star” della situazione, ovvero il celeberrimo Organo Antegnati del 1565, il soprano Anna Simboli e l’organista Francesco Moi, che eseguiranno musiche di G. Cavazzoni, G. Frescobaldi, M. Cazzati, A. Grandi, F. Dognazzi, G. Segni e C. Monteverdi. Ingresso gratuito.

Domenica 17 ottobre alle ore 17.00 al Teatro Bibiena proseguono i Concerti della Domenica con l’evento Ennio Forever, dedicato all’indimenticato e sempre amatissimo Ennio Morricone. Ad interpretare alcune delle sue più celebri colonne sonore saranno Giuseppe Nova al flauto e Luigi Giachino, pianista ed autore degli arrangiamenti, con la partecipazione del soprano Sang Eun Kim. Nato originariamente per festeggiare i 90 anni del Maestro nel 2018, questo concerto, in cui le musiche sono accompagnate da proiezioni cinematografiche, viene ora proposto come ricordo e tributo alla grandezza di uno dei più celebrati compositori italiani del nostro secolo. Le proiezioni sono state realizzate da Alba Film Festival e ogni brano mostra allo spettatore, attraverso un accurato e intelligente montaggio, non uno spezzone generico ma l’intero racconto in sintesi del film. Biglietto intero 10 euro; ridotto 5 euro.