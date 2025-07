Al Casalmaggiore International Festival serata di gala con protagonisti due nomi di prima grandezza

Casalmaggiore Il Casalmaggiore International Festival, quest’anno alla sua 27esima edizione, rappresenta da sempre un’occasione per ammirare il talento di giovani promesse che, tra masterclass e concerti, trovano proprio qui il palcoscenico ideale per fiorire.

La giornata di oggi si preannuncia come uno dei momenti più attesi del cartellone, culminando in una serata di gala che vedrà protagonisti due nomi di prima grandezza del panorama concertistico internazionale, ormai di casa per il pubblico del Festival.

In mattinata, appuntamento con il Concerto Aperitivo, alle ore 10, alla Società Canottieri Eridanea, con pagine di Haydn e Bartók, ma soprattutto con la Sonata numero 6 di Ysaÿe, che vedrà protagonista il bravissimo William Wei.

Nel pomeriggio, alle ore 17:45, l’Auditorium Oratorio Maffei di Casalmaggiore ospiterà un concerto che esplorerà le profondità del repertorio pianistico e cameristico.

Alle ore 17.45, presso l’Auditorium dell’Oratorio Maffei, il pomeriggio si aprirà con Francesco Parente, che affronterà la complessa e suggestiva Ballata numero 2, S. 171 e lo Studio trascendentale numero 8 di Liszt.

Seguirà la Sonata per violino e pianoforte, Op. 18 di R. Strauss, eseguita Chia-Wei Ma e Giacomo Battarino, per concludere con il Quartetto per archi numero 11 in Fa minore, Op. 122 di Šostakovic, affidata all’interpretazione di Huyi Zhou e Julia Choi ai violini, Xiaoti Guo alla viola e Jiahn Lee al violoncello.

Il culmine della giornata, e uno degli eventi più attesi del Festival, sarà il concerto serale, al Teatro Comunale di Casalmaggiore.

Qui, il pubblico avrà il privilegio di assistere all’esibizione di un duo di caratura internazionale: Enrico Pace al pianoforte e Sung Won Yang al violoncello.

Questi due artisti, nomi di prima grandezza nel panorama concertistico mondiale, tornano sul palco che per loro è diventato negli anni un luogo del cuore.

Il programma di oggi esplorerà anche dei capolavori di diverse epoche: dalla raffinata Sonata per viola da gamba e clavicembalo in Sol minore, BWV 1029 di J.S. Bach, adattata per violoncello e pianoforte, al dittico delle due Sonate di J. Brahms, in Mi minore Op. 38 e in Fa maggiore, Op. 99. A completare la serata, la sempre suggestiva Pohadká di L. Janácek.