Strade di sangue: muoiono due motociclisti. Grave un 20enne in auto

MANTOVA Una giornata nera per quanto riguarda le strade. Due morti e un ferito il bilancio di un tragico sabato di metà estate. La prima tragedia è accaduta venerdì sera, a Castiglione delle Stiviere, dove un 38enne di Medole, Luca Bertagnoli, ha perso la vita in sella alla sua moto. Altra tragedia della strada ieri mattina, attorno alle 10, a Pegognaga dove un 53enne di San Benedetto Po, Michele Mambrini, ha perso la vita in un frontale tra la sua moto e un trattore. Infine un ragazzo di 20 anni è ricoverato all’Ospedale Carlo Poma di Mantova a seguito di un incidente verificatosi nelle prime ore di ieri sulla provinciale 63 a Sabbioneta.

L’incidente costato la vita a Luca Bertagnoli si è verificato in via Sant’Antonio intorno alle 22.30 di venerdì, e stando ad una prima ricostruzione dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere, il 38enne avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente sull’asfalto e riportando numerose ferite che si sono rivelate fatali.

L’incidente in cui ha perso la vita Michele Mambrini è avvenuto ieri verso le 10. Il 53enne stava procedendo lungo la Provinciale 49 in territorio di Pegognaga quando, quasi all’altezza dell’incrocio con strada Vò, ha perso il controllo della sua motocicletta invadendo la corsia opposta e andando a schiantarsi frontalmente con un trattore. L’impatto è stato devastante per la moto, letteralmente disintegrata, e purtroppo anche per il centauro, che è deceduto sul colpo rendendo vani i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118. Sotto shock il conducente del trattore.

Grave ma non in pericolo di vita un ragazzo di 20 anni ricoverato all’Ospedale di Mantova a seguito di un incidente verificatosi a Sabbioneta sulla provinciale 63. Era l’una e 38 di sabato quando l’auto su cui viaggiava, una Toyota Yaris grigio metallizzata proveniente da Sabbioneta e diretta verso Rivarolo del Re, nell’affrontare una curva è sbandata volando letteralmente fuori strada e capottando dentro ad un fossato sulla sinistra.