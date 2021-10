Al Parco Sigurtà la giornata dei bambini

VALEGGIO Torna nell’autunno del Parco Giardino Sigurtà uno degli eventi più amati dai più piccoli: la Giornata dei Bambini.

Circondati dai caldi colori autunnali e dalle ultime spettacolari fioriture come rose, dalie, ninfee tropicali, topinambur e canna indica, domenica 10 ottobre tutti i bambini potranno trascorrere al Parco Giardino Sigurtà una giornata tra giochi e attività in tutta sicurezza, grazie agli ampi spazi del Giardino, 600.000 metri quadrati di prati e boschi.

Ci sarà, come tradizione, lo spazio dedicato al Truccabimbi, in cui abili artisti, che hanno partecipato ad importanti eventi di livello nazionale ed internazionale e si sono distinti in bravura al Campionato Italiano dei Corpi Dipinti, coloreranno la vostra pelle con disegni fantasiosi su richiesta.

L’Isola Caraibica, invece, sarà un’area giochi tematizzata su ispirazione caraibica: ci si potrà divertire con il surf meccanico per cavalcare l’onda, con i balli ritmati della Limbo Dance, con la sfida dell’ Attacco al veliero dove ci sarà a disposizione un cannone corsaro; infine

vi sarà un altro gioco per perfezionare la vostra mira nel colpire un pirata (età consigliata 6-12 anni).

Non mancherà un’area che permetterà ai giovani visitatori del Parco di salire su un pony, per un fantastico battesimo della sella (età consigliata 6-12 anni); mentre per chi ama il basket o vuole mettersi alla prova i bambini troveranno un vero e proprio canestro gigante. Se invece amate il calcio, vi potrete cimentare in un Calcio Biliardo: proverete a calciare il pallone all’interno di una delle sei buche di un biliardo gigante, magari con l’aiuto dei genitori (per basket e calcio età consigliata sopra i 6 anni).

Con tutte queste attività, sarà l’ideale fare una sosta nell’area di Mini Parco Giochi con piccoli dondoli, uno scivolo, una tenda, tricicli, un calcio balilla, un tavolo da ping-pong (età consigliata sopra i 3 anni).

Ci sarà spazio anche per gli show: Mago Righello che coinvolgerà i bambini in vari punti del Parco; mentre la Compagnia di Gino Balestrino che, con burattini di legno, racconteranno e canteranno la storia più classica dei Fratelli Grimm, Cappuccetto Rosso.

La Compagnia Corniani si esibirà nello spettacolo Storie di Nani e di Giganti ispirato alla favola I Nani di Mantova di Gianni Rodari: ambientato nel ‘500 alla Corte dei Gonzaga vi verrà narrata la lotta nella vita quotidiana del nano Fagiolino che farà capire alla Corte annoiata il senso della vita, diventando così ai loro occhi un gigante.

Non mancheranno le bolle giganti di sapone con Bollicino che vi stupirà con effetti stupefacenti e immagini poetiche.

E poi tutti con il naso all’insù con lo show intitolato Alto Livello, uno spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli che vi affascinerà dal primo istante.

Per partecipare all’evento non serve prenotare.