“ARIAFERMA” in anteprima con Le vie del cinema

MANTOVA Mercoledì 6 ottobre alle ore 20.45, all’interno della manifestazione “Le Vie del Cinema” -dedicata a portare in anteprima i film dei grandi festival a Milano e nelle città lombarde -, alla multisala Ariston ci sarà ARIAFERMA, il film di Leonardo di Costanzo con protagonisti Toni Servillo e Silvio Orlando, presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e applauditissimo da pubblico e critica. Il film è una riflessione universale sul libero arbitrio, sulla compassione e sull’umanità nel luogo che più di tutti, per vocazione, si sforza di vuotare di significato queste parole: il carcere.

In una vecchia prigione in dismissione, una dozzina di detenuti sono in attesa di trasferimento, sorvegliati da una manciata di guardie. In un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni.

Prezzo intero 8€; prezzo ridotto 6€. Supplemento prenotazione 1€. Informazioni e prenotazioni allo 0376.328139 e su www.cineview.it.