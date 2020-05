In Lombardia aumentano i decessi. A Mantova ci sono 6 positivi in più

MILANO – A pochi giorni dalla riapertura delle Regioni, i dati di Regione Lombardia mostrano per la giornata di otti, 30 maggio, l’aumento dei decessi per Covid, 67 in più rispetto al giorno prima per un totale dall’inizio della pandemia di 16.0679. Per quanto riguarda, poi, i nuovi contagiati, oggi sono 221. Per quanto riguarda la provincia di Mantova, infine, secondo questi numeri ci sono 6 positivi in più.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 14.301

totale complessivo: 741.447

– attualmente positivi: 21.809 (-874)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 88.758

– i nuovi casi positivi: 221 (1,5% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: +1.028

totale complessivo: 50.870

– in terapia intensiva: -1

totale complessivo: 172

– i ricoverati non in terapia intensiva: -245

totale complessivo: 3.307

– i decessi: 67

totale complessivo: 16.079

I casi per provincia

MANTOVA: 3.345 (+6)

Milano: 23.044 (+62) di cui 9.775 (+25) a Milano citta’

Bergamo: 13.323 (+21)

Brescia: 14.724 (+41)

Como: 3.840 (+3)

Cremona: 6.448 (+6)

Lecco: 2.736 (+6)

Lodi: 3.468 (+10)

Monza Brianza: 5.514 (+4)

Pavia: 5.328 (+35)

Sondrio: 1.460 (+1)

Varese: 3.594 (+4)

e in 1934 corso di verifica.