Calcio – Buscoldo, porte aperte al ripescaggio in Seconda

BUSCOLDO Con il ritorno ai gironi “large” (Eccellenza a 18 squadre e tutti gli altri campionati a 16) nella prossima stagione e il conseguente adeguamento degli organici, si spalancano le porte della Seconda Categoria al Buscoldo, che è 35° nella graduatoria dei ripescaggi con 42 posti a disposizione. Nell’organico di Seconda al momento mancano 26 squadre e altri 16 posti si libereranno con i ripescaggi a cascata dalle categorie superiori. 42 in tutto, senza contare eventuali rinunce (Futura) e fusioni varie. La società neroverde sta valutando il da farsi in attesa della comunicazione ufficiale del Crl, che arriverà a stretto giro di posta. «Ho già parlato con il consigliere Paola Rasori – afferma il vice presidente Ivan Darra – la possibilità è concreta, questo è sicuro, ma è una decisione che va ponderata. Giocare in Seconda vorrebbe dire muoverci in fretta per trovare le quote, che in Terza non sono obbligatorie. L’idea di giocare nella categoria superiore è allettante, non lo nascondo, ma vogliamo avere una conferma alla svelta dal Crl per muoverci sul mercato».