Ammodernata la sede a Gonzaga del Terre dei Gonzaga

GONZAGA –

Si potenzia l’operatività dell’officina di Gonzaga del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po: una struttura addetta alla manutenzione delle chiaviche di regolazione, in totale circa 400 manufatti, per un lavoro importante che assicura la tranquillità del territorio in situazioni di emergenza idraulica.

In questi giorni infatti è stata completata l’opera di sistemazione e ampliamento della sede del Consorzio: appena ultimata l’asfaltatura del piazzale, realizzati un nuovo capannone per ricovero mezzi, una confortevole saletta riunioni, due uffici, un locale per costruzione quadri elettrici ed è stato acquistato di recente un nuovo carrello elevatore.

L’obiettivo – spiegano dall’amministrazione dell’ente consortile di bonifica – è migliorare la produttività del gruppo, nel rispetto dell’ergonomia e della sicurezza, per ammodernare gli sbarramenti con automazione e telecomando da smartphone. Una opportunità in più per fronteggiare meglio le cosiddette “bombe d’acqua” in un territorio sempre più antropizzato ma anche un ulteriore passo in quel processo di ammodernamento che il Terre dei Gonzaga sta portando avanti da diverso tempo sia a livello logistico che tecnologico.