Amichevoli per le big: Sporting-Casti da non perdere. Ci sono Gove-Rolo e SanLa-Sona

Mantova Oggi in campo tutte e tre le mantovane d’Eccellenza: la Governolese giocherà la sua prima ed unica amichevole (dopo che era saltata quela programmata col Villafranca) in questa sosta invernale ospitando il Rolo, compagine di Eccellenza Crer. Appuntamento alle 14.30 allo stadio “Vicini” di Governolo. Il Castiglione gioca in casa dello Sporting Club per un interessante derby tra compagini mantovane, seppure di categorie diverse e il San Lazzaro riceve i veronesi del Sona, anche questi ultimi due incontri si disputano, secondo programma (che può leggermente variare trattandosi di test), dalle 14.30.

In Promozione, già detto dello Sporting in campo col Castiglione, sono impegnate anche la Castellana, sul campo dei bresciani del Nuvolera (girone H di Prima Categoria) e l’Asola a Remedello, formazione bresciana militante nel girone G della Seconda Categoria. Dunque due avversarie delle altre mantovane nelle categorie inferiori.