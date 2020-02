“Ambiente e Thanatos” è per il secondo incontro di Alla fine dei conti

MANTOVA “Ambiente e Thanatos” è il tema del secondo incontro di Alla fine dei conti, rassegna che si prefigge di individuare nuovi spazi di riflessione sulla vita e sulla morte attraverso il colloquio interdisciplinare fra diversi ambiti culturali e artistici. L’evento si svolgerà lunedì 10 febbraio alle ore 18.30 presso la Casa del Mantegna. Protagonisti saranno Andrea Fiozzi, responsabile del Centro di educazione ambientale Parcobaleno, e Carlo Masgoutiere, architetto specializzato in tematiche ambientali. Fiozzi tratterà il tema della morte e della rinascita dei materiali in riferimento al progetto Precious Plastic. Masgoutiere porrà la sua attenzione all’equilibrio eco-sistemico e ai processi nei quali dalla “morte” dei materiali si ripristina la “vita” in relazione al progetto I-Gloo della start-up Arche 3D di cui è fondatore. L’incontro sarà coordinato da Elena Alfonsi, curatrice del ciclo Alla fine dei conti. La rassegna gode dei patrocini di Provincia e Comune di Mantova. Ingresso libero.