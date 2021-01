L’area verde di via Calvino sarà il nuovo giardino dei Giusti di Casaloldo

CASALOLDO – Il Comune di Casaloldo avrà il suo Giardino dei Giusti. Il prossimo 6 marzo, Giornata Internazionale dei Giusti, si terrà l’inaugurazione, alla presenza di tutti gli studenti delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Ceresara. Il Giardino dei Giusti è uno spazio di dialogo e di educazione alla responsabilità personale. Insegna a riconoscere la bellezza della persona buona e mostra che ogni essere umano, esercitando anche il più piccolo spazio di libertà, ha la possibilità di diventare un argine nei confronti delle ingiustizie e dei crimini contro l’umanità. I Giardini sono come libri aperti che raccontano le storie dei Giusti. Sono spazi pubblici, luoghi di memoria ma anche di incontro e di dialogo, in cui organizzare iniziative rivolte a studenti e cittadini per mantenere vivi gli esempi dei Giusti non solo in occasione della dedica dei nuovi alberi, ma durante tutto l’anno. I Giardini, grazie alla piantumazione di nuove piante, sono anche segno di vita e attenzione per il benessere comune e dell’ambiente. Il paese di Casaloldo ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione da parte di Gariwo, l’acronimo di Gardens of the Righteous Worldwide, un’organizzazione no profit con sede a Milano che svolge la sua attività a livello internazionale per la creazione di un giardino dei Giusti, la cui posizione è stata individuata nell’area verde di via Calvino. E’ intenzione dell’amministrazione piantare una pianta per ogni “Giusto” che sarà scelto da tutti i cittadini. Infatti, il Comune ha pubblicato su tutti i suoi canali social, una sorta di referendum dove sono indicati 25 nomi di Giusti, uomini e donne, di ogni colore, idea politica e fed religiosa. Si va da papa Giovanni XXIII a Nelson Mandela, da Don Primo Mazzolari a Agitu Gudeta, da Andrej Sacharov a Giorgio Perlasca, da Simone Weil a don Pino Puglisi. I casaloldesi potranno indicare un massimo di 3 nomi. I tre nominativi che otterranno più segnalazioni, saranno scelti come Giusti di Casaloldo per il 2021. A loro sarà dedicato e piantato un albero.