Anche Gianni Morandi domenica al Martelli

MANTOVA Il condottiero Gianni Morandi, nel pieno della sua trionfale tournée “Go Gianni Go, conferma la sua presenza allo stadio Danilo Martelli domenica 11 giugno, per contribuire, assieme ai suoi compagni di squadra e di associazione, al raggiungimento dell’obiettivo prefissato dal Dr Franchini – primario di ematologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, per riuscire così ad acquistare per l’Ospedale Carlo Poma di Mantova, l’apparecchiatura altamente tecnologica necessaria per la preparazione, conservazione e distribuzione di emocomponenti per la cura salvavita dei pazienti con malattia tumorale del sangue.

Gianni Morandi, la leggenda della musica, una delle voci che, sta vivendo un’ ennesima primavera della sua vita artistica, anche grazie alla sua rinnovata collaborazione con Jovanotti, produttore del suo ultimo album “Evviva!”;interprete a trecentosessanta gradi, appassionato di sport e fenomeno social, non si ferma mai e si reinventa ancora: sarà a Mantova l’uomo “faro” che farà risplendere ancor di più l’evento, il “capitano coraggioso” che mette come sempre a disposizione il suo grande cuore al grido “Si può dare di più perché è dentro di noi si può osare di più senza essere eroi come fare non so non lo sai neanche tu ma di certo si può… dare di più”

Dal 1981 la Nazionale Cantanti si è data un’organizzazione stabile, nel 1996 ha ottenuto il riconoscimento della Presidenza del Consiglio e dal 1° gennaio 2000 è una Onlus. I membri della Nazionale Cantanti hanno girato il mondo, incontrato capi di Stato e collaborano attivamente con la Croce rossa italiana. Ogni anno poi arriva l’appuntamento più importante, “La partita del Cuore”, diventata col tempo anche un seguitissimo evento televisivo.

L’idea fu all’epoca di Mogol, con lui arrivarono Gianni Morandi, Riccardo Fogli, Gianni Bella, Andrea Mingardi, Sandro Giacobbe e Pupo, dal 1997 in poi, anno di fondazione dell’associazione, non ci siamo mai fermati. Abbiamo riempito gli stati di tutta Italia anche grazie agli “avversari” che hanno giocato e sostenuto la nostra causa. L’impegno associazionistico è aumentato con il passare del tempo e così sono cresciute anche le donazioni e i gruppi associazionistici di riferimento e credo di non sbagliare se dico che nel nostro piccolo abbiamo dato un impulso alla crescita del volontariato in Italia. L’obiettivo è unico: tutti insieme fianco a fianco, pur in mondi diversi ma legati da questo fine che è aiutare gli altri, chi corre meno forte, è più fragile, non si deve mai sentire escluso dal coro. Infine tutti gli artisti sono stati garanzia di serietà e impegno totale.

La Nic ha sostenuto associazioni con donazioni che superano i 100 milioni di euro, grazie al sostegno e alla serietà degli artisti, passando per l’organizzazione che ha trovato illuminate aziende sostenitrici che ci hanno seguito in tutto. È una formula giusta, il calcio e la musica sono una magia che ci aiuta così a riempire gli stadi. Non ultimo il grande amore che l’Italia ha per il calcio e il volontariato in generale. Chi non può donare soldi mette a disposizione il proprio tempo.

Il nostro è un Paese fatto così: solidale e lo vediamo ogni volta che c’è bisogno di aiuto, siamo tutti in prima linea sempre.

“Manca poco e ogni giorno è un’emozione, ma lo sarà ancora di più vedere tutti i giocatori in campo, giocare per un unico e grande obiettivo così importante per Mantova: raccogliere fondi per il nostro Ospedale, così da aiutare anche pazienti pediatrici colpiti da patologie onco-ematologiche. Per questo, per lo spettacolo e per l’impegno di tutti, vi aspettiamo domenica allo Stadio Martelli, pronti a tifare tutti insieme per la città di Mantova”, sono le parole di Marcella Deantoni, vice Presidente dell’Ass. Boom.

I biglietti si possono acquistare sui circuiti VIVATICKET:

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/partita-del-cuore-boom-una-scintilla-di solidarieta/206897