Maltempo: a Marmirolo crolla la copertura della concessionaria Toyota

Marmirolo Pioggia torrenziale, vento fortissimo e grandine. In alcune zone della provincia di Mantova, in pochi minuti, ieri pomeriggio poco dopo le 18 si è scatenato il finimondo.

Il vento, come detto molto forte, ha causato alcuni danni e uno di questi, quello più importante, si è verificato a Marmirolo, Qui infatti, nella zona industriale, poco prima dell’imbocco della tangenzale, alla rotonda, a causa del maltempo si è scoperchiato il capannone della concessionaria Toyota. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza tutta l’area ed evitato che venissero danneggiate le auto esposte. Altri interventi, ma di minore entità, sempre in quella zona. Ieri, come accade ormai spesso, è stata colpita una zona in particolare, quella tra Porto Mantovano e Marmirolo. Anche quella di oggi, giovedì 8 giugno, sarà una giornata instabile dal punto di vista meteorologico a causa dell’assenza di anticicloni e della contemporanea persistenza di deboli aree di bassa pressione in grado di favorire lo sviluppo di temporali soprattutto nelle ore centrali del giorno