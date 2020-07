Roncoferraro – Ladri in azione, due case svaligiate

RONCOFERRARO Era partita, sabato scorso, insieme a figlia e nipote per trascorrere qualche giorno al mare, ma nemmeno il tempo di disfare le valigie che ecco arrivare la chiamata della vicina: «Non voglio allarmarti, ma hai lo scuretto e la porta-finestra spalancati». La donna ha così allertato l’altro figlio, che precipitatosi nella casa di famiglia non ha potuto fare altro che constatare che c’erano stati i ladri. «Tutto era sottosopra – racconta – al punto che non sapevo dove mettere i piedi». L’abitazione oggetto dell’indesiderata visita si trova in via Copernico, zona a ridosso del centro storico di Roncoferraro. Per quantificare il danno bisognerà attendere ancora qualche giorno. Spetterà alla padrona di casa mettere nero su bianco la lista degli oggetti che mancano all’appello, anche se stando ad una prima stima sembrerebbe che i malviventi abbiano sottratto una pelliccia, un giubbotto e una catenina con brillante. Sempre nella stessa notte è stata razziata un’abitazione in via Michelangelo. Anche in questo caso sembra che i malviventi abbiano approfittato della momentanea assenza dei proprietari. Essi sono penetrati nelle mura domestiche forzando, anche se in maniera meno visibile rispetto all’altra abitazione, una finestra al pian terreno seminando devastazione ovunque prima di scoprire dove si trovava la cassaforte, dalla quale hanno trafugato ori e preziosi per alcune migliaia di euro. Su quanto avvenuto nel weekend stanno indagando i carabinieri di Roncoferraro e della Compagnia di Mantova. Nonostante i dati mostrino una diminuzione dei furti nel post lockdown, non bisogna abbassare la guardia in ambito di prevenzione.