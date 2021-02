Asola, box per la consegna h24 e bibliolocker per rendere più agevole il prestito e la riconsegna dei libri in tempo di Covid alla Torresano

ASOLA La Biblioteca comunale “Andrea Torresano” si avvicina ai suoi lettori proponendo nuovi servizi per favorire il prestito e rendere più agevole la riconsegna dei libri in epoca di Covid. Sarà possibile infatti consegnare i libri nel box di restituzione che è stato approntato, sigillato, sistemato all’ingresso della biblioteca e dove gli utenti potranno depositare in totale sicurezza i volumi. Il box verrà anche posizionato fuori dal cancello della biblioteca per consentire di avere un servizio di restituzione dei libri 24 ore su 24. I documenti richiesti in biblioteca potranno invece essere ritirati nei bibliolocker, ovvero degli appositi piccoli armadietti collocati prima dell’ingresso ad orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18.30. Se l’utente non può passare negli orari di apertura della biblioteca, il volume verrà depositato nell’armadietto e, con il messaggio di disponibilità del testo, arriva anche un codice numerico personalizzato di accesso per lo sblocco e il ritiro del materiale. I documenti potranno rimanere nei lockers in attesa del ritiro fino a 2 giorni successivi alla comunicazione dei codici. Info presso la Biblioteca comunale “Andrea Torresano”, tel. 0376-720645, email: biblioteca@comune.asola.mn.it.

Paolo Zordan