Asola, il 28 luglio alla rassegna ‘Libri all’aria aperta’ arriva Simonetta Bitasi con libri su misura e consigli di lettura per tutti

ASOLA Appuntamento domani nel giardino della Biblioteca “Andrea Torresano” con la seconda edizione della rassegna “Libri all’aria aperta” promossa dall’amministrazione comunale. Alle ore 21 Simonetta Bitasi offrirà consigli di lettura con la collaborazione della Rete bibliotecaria mantovana. La rassegna proseguirà infine con due incontri dedicati alla filosofia e in collaborazione con la Delegazione dell’Asolano dell’Associazione Amici di Palazzo Te e l’ordine della Sororità Madonna del Castello Asola. Il primo incontro si svolgerà l’1 settembre con la presentazione de libro “Cuori pensanti: 5 brevi lezioni di filosofia per tempi difficili” a cura di Laura Boella mentre il secondo si svolgerà l’8 settembre con la presentazione del libro “Un’antica alleanza: corporeità e femminile. Cosa insegna al pensiero?” a cura di Cristina Zaltieri. Per partecipare agli incontri è richiesta la prenotazione al numero telefonico 0376-720645 oppure scrivendo una email all’indirizzo: biblioteca@comune.asola.mn.it.

Paolo Zordan