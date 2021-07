Medicina in lutto, è scomparso Giuseppe De Donno

MANTOVA Giuseppe De Donno è stato trovato morto nella propria abitazione di Curtatone dopo un gesto estremo. A dare l’allarme i familiari, che hanno ritrovato il corpo senza vita del professionista. Il 54enne medico, ex primario di Pneumologia al Poma, da poco si era insediato come medico di base a Porto Mantovano. Lascia la moglie Laura e i figli Edoardo e Martina Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per eseguire gli accertamenti del caso ed escludere l’intervento di terzi.

Notizia in aggiornamento.