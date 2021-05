Asola, venerdì l’ultimo appuntamento de ‘La Visione di Dante’, incontri in streaming a cura di Giovanna Di Re dal Museo Bellini

ASOLA L’assessorato alla cultura del Comune propone venerdì sera l’ultimo dei tre incontri dedicati a Dante a cura della professoressa Giovanna Di Re, che sarà visibile dalle ore 21 sul canale youtube del Museo Civico “Goffredo Bellini”, all’indirizzo: www.youtube.com/MuseocivicoAsola. Il progetto “La visione di Dante” costituisce un approfondimento dedicato al Sommo Poeta che ha dato forma all’idea di Italia in occasione dei Settecento anni dalla sua morte. L’Italia nasce con Dante dalla bellezza, dalla cultura, dalla poesia, con Dante trova la sua lingua. Grazie a quel tesoro ineguagliabile di sapienza che è la Commedia noi possiamo fare esperienza del genio italiano giunto alla sua massima espressione. La sua poesia, la sua lingua, la sua espressività non smettono di sorprenderci, di affascinarci, di commuoverci. L’incontro di venerdì sera avrà per tema “La gloria di colui che tutto move. Paradiso. Canto I”.

Paolo Zordan