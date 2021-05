Castiglione delle Stiviere, venerdì si tiene un incontro del Gruppo di Lettura per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni in streaming con Claudia Guerini dal centro culturale Mutty

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Si terrà venerdì un nuovo appuntamento online del Gruppo di Lettura per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni in diretta dal centro culturale Mutty di viale Maifreni 54 a Castiglione con Claudia Guerini, laureata in scienze dell’educazione e specializzata in letteratura per l’infanzia e pedagogia della lettura. L’incontro si svolgerà dalle 16.30 alle 18 in modalità streaming e ci si aggiornerà poi di volta in volta rispetto alla possibilità o meno di effettuare i successivi in presenza. L’incontro sarà libero e senza imposizioni, i ragazzi potranno parlare di ciò che hanno letto, fare domande, esprimere le proprie idee. Per info e partecipazione: info@mutty.it, tel. 0376-639921.

Paolo Zordan