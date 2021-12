Aspettando S. Lucia diverte grandi e piccini

Mantova Al suono di “Scollatevi, spiccicatevi, distanziatevi” Cristina Cazzola, direttrice di Segni d’Infanzia, fa il suo ingresso sul piazzale di porta delle Aquile, a Palazzo Te, in mezzo ad un’orda di bambini festanti. Sono tutti lì in trepida attesa per l’arrivo dell’asinello di Santa Lucia, ma le raccomandazioni della direttrice sono rivolte ai bambini per timore che i piccoli e i loro genitori non rispettino il tanto esortato distanziamento. Purtroppo, il rispetto delle regole durante la pandemia non fa sconti nemmeno alla Santa più amata dai bambini. Prima dell’arrivo di Peppina, l’asinello di S.Lucia, un gruppo di fuochisti si esibisce in uno spettacolo di giocoleria pirotecnica che lascia di stucco tutti i presenti. “Ma c’è pure Mangiafuoco” – esclama meravigliato un bimbo abbracciato alla nonna. Gli artisti, allievi scelti del corso di alta formazione Animateria 2021, sanno davvero catturare l’attenzione del pubblico, finché non arriva però l’asinello di Santa Lucia che fa ammutolire grandi e piccini col suo sguardo mite e rassicurante. “Bambini, lasciate passare Peppina – esorta Cristina – mettevi a margine del vialetto e, al mio tre, fate solo risuonare le vostre campanelle nel silenzio più totale”. E così avviene: l’asinello, scortato da due lunghe ali formate da grandi e piccoli ammutoliti, arriva quasi fino all’entrata di Palazzo Te accompagnato dal suono di centinaia di campanelle e campanellini. L’atmosfera è davvero magica. Lo spettacolo però non finisce qui: solo chi ha prenotato l’ingresso, può accedere al giardino dell’Esedra, munito di super-greenpass, per fruire ancora di attimi di pura poesia ad opera dei Parolabianca, e soprattutto assistere alla premiazione del concorso di Segni d’Infanzia. “Abbiamo deciso di usare la piattaforma Facebook per raccogliere i like che hanno decretato i vincitori del concorso ‘Colora l’Animale Simbolo #Segni2021’ – spiega la direttrice Cazzola. – È stata una sorpresa incredibile vedere che davano la propria preferenza ad uno o all’altro progetto, persone provenienti da tutta Italia”. Per le famiglie, sono state premiate le bambine Laura Spinazzi ed Enrica Sacchi, mentre per le classi sono arrivate ai primissimi posti la scuola d’infanzia di Bancole Treves e l’asilo nido privato ‘Ida ed Edgardo Bianchi’. I premi sono stati offerti dalla compagnia di navigazione Maregiglio, sponsor ufficiale del festival Segni d’Infanzia.