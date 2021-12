No Green pass, ieri un centinaio in piazza Sordello

MANTOVA – Mantova Si sono ritrovati in un centinaio, ieri pomeriggio in piazza Sordello, per il 21° sabato consecutivo di protesta collettiva. Nuova, ennesima, manifestazione dei No green pass contro la sedicente dittatura sanitaria attuata dal governo per fronteggiare la pandemia. Come ormai di consueto i partecipanti, tra slogan e cartelli, hanno esposto le loro ragioni a turno disposti in cerchio; il tutto sotto l’occhio attento di polizia e carabinieri. Attorno alle 17.30 la conclusione del sit-in.