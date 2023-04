Canneto sull’Oglio, successo per il ‘Concerto per Pianoforte’ di Paolo Rinaldi su musiche di Brahms

CANNETO SULL’OGLIO Nell’ambito della programmazione del 4° Platina International Music Festival si è tenuto con successo presso il teatro comunale “Mauro Pagano” il “Concerto per pianoforte” di Paolo Rinaldi su musiche di Johannes Brahms. Nel corso del concerto Rinaldi ha eseguito la Sonata per pianoforte op. 2 nr.2 in fa diesis minore, le Quattro Ballate op. 20 e le Variazioni e Fuga su un tema di Händel op. 24. Il maestro Rinaldi, dopo aver completato gli studi al conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova, si è trasferito al Trinity College di Londra e ha partecipato a numerose tourneè, l’ultima delle quali in India al Ncpa di Mumbai. Riconoscimenti e premi come il Gosling prize for Piano o l’Elizabeth Schumann Duo Lieder Competition, certificazioni accademiche e le numerose organizzazioni con cui collabora come la Beethoven society of Europe hanno reso questo pianista professionista tra i più contesi e quotati del panorama internazionale, nonostante la giovane età. Dopo essere stato allievo di Antonio Pulleghini e supervisionato da Sulamita Arovnovsky, il musicista ha perseguito i massimi traguardi al Royal Academy of Music, fino a raggiungere il titolo di artista Steinway.

Paolo Zordan