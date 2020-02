Carnevale, in piazza Santa Barbara il cerimoniale in costume aperto al pubblico

MANTOVA Torna il carnevale a Mantova e quest’anno gli appuntamenti saranno ben tre con carri allegorici, gruppi mascherati e le maschere di carattere, tutti ispirati al tema “Ambiente…salvaguardia del territorio e delle tradizioni locali”.

Si parte sabato 8 febbraio con “Il cerimoniale della consegna della chiave della città” che si svolgerà alle 10.45 in piazza Santa Barbara. Il Carnevale, quindi, inizia con un evento aperto al pubblico, ovvero il rituale della presentazione della Corte di Re Trigol e della Regina Fior di Loto. I due sposi raggiungeranno la città a cavallo accolti dal corteo carnevalesco al completo. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Comunali, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Mantova e patrocinato da Regione Lombardia, Amministrazione Provinciale di Mantova, Parco del Mincio e Confindustria.

“Nella mattina di sabato 8 febbraio, in piazza Santa Barbara – ha sottolineato il presidente dell’Associazione Comunali Sergio Olivieri –, avverrà la consegna delle chiavi da parte del cardinale della Santa Romana Chiesa Ercole di Gonzaga che indirizzerà il suo proclama al popolo, analizzando con stimolante arguzia gli avvenimenti della grande parata di Carnevale nei giorni del 15 e 16 febbraio. Si tratta, dunque, di un primo evento in maschera aperto a tutta la città”. L’appuntamento apre ufficialmente la manifestazione che vedrà altri due eventi aperti al pubblico: il “Carnevale dei Bimbi” di sabato 15 febbraio dalle 14.30 in piazza Sordello e nelle vie del centro storico e il “Carnevale con i Carri Allegorici” di domenica 16 febbraio, sempre dalle 14.30, da Corso Vittorio Emanuele a Corso della Libertà.

Ulteriori informazioni sul Carnevale a Mantova sul sito www.associazionecomunali.it.