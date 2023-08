Casa del Mantegna, diventa permanente la mostra dedicata all’artista

MANTOVA Saranno mantenute presso il piano primo della Casa del Mantegna le istallazioni del percorso espositivo “Andrea Mantegna 1431-1506. Pittore Mantovano” ideato dal Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova, in occasione dell’edizione 2023 di Mantovarchitettura.

Questo è stato reso possibile dagli Accordi di collaborazione tra la Provincia di Mantova e il Politecnico di Milano che prevedono proprio un impegno a co-progettare interventi di valorizzazione e di rifunzionalizzazione degli ambienti interni ed esterni della dimora dell’artista in via Acerbi 47 a Mantova, coinvolgendo i docenti e gli studenti impegnati nel programma di didattica e di ricerca del progetto “Cattedra Unesco”, nel periodo 2023-2025.

“Tra le linee d’intervento del programma culturale della Provincia, la valorizzazione della Casa del Mantegna rappresenta una priorità da realizzare in collaborazione con enti e istituzioni del territorio. Per cui la presenza della mostra al piano primo della Casa del Mantegna non ne comprometterà l’utilizzo ma anzi al contrario ne rappresenterà un completamento museografico molto attrattivo per i visitatori” commenta il presidente dell’ente con sede a Palazzo di Bagno Carlo Bottani.

La mostra “Andrea Mantegna 1431-1506. Pittore mantovano” frutto della collaborazione tra Provincia e Politecnico ha rappresentato il primo passo di un processo di valorizzazione identitaria del monumento ed ha proposto una narrazione a tratti simbolica del genio Andrea Mantegna.

La mostra sarà quindi una presenza permanente e sarà visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13.00.

Casa del Mantegna comunque manterrà il ruolo di centro espositivo aperto ai linguaggi artistici al piano terra.

Casa del Mantegna, che dall’1 gennaio al 20 agosto 2023 ha registrato 20208 presenze, è inoltre oggetto di un processo di rifunzionalizzazione che prevede tra l’altro l’adeguamento strutturale della sala conferenze con innovativi dispositivi audio-video e digitali per la realizzazione di uno spazio aperto per la cittadinanza e un punto di confronto.