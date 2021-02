Casaloldo spettacolo dal teatro Soms con Agazzi e Armanini

CASALOLDO Venerdì 19 febbraio alle 20:30 dal teatro Soms di Casaloldo con il patrocinio del Comune, in diretta streaming su Facebook, sui canali social comunali e Radio Alfa, si rimettono in pista lo storico Gian Agazzi e i Piöcc capitanati da Nicola Armanini. Questa vota il tema trattato è quello della “Giornata del Ricordo”. È difficile trattare argomenti di tale drammaticità, ma il taglio che si cercherà di dare durante la serata sarà quello di individuare degli avvenimenti positivi e di speranza all’interno delle pagine drammatiche della storia. “Sprazzi di luce nel buio – commentano Gian Agazzi e Nicola Armanini – Quando il singolo uomo o il gruppo è andato oltre alle ragioni politiche o della guerra per accogliere l’uomo in quanto essere umano. Una sfida importante che sarà affrontata grazie alla leggerezza della musica che accompagnerà i vari capitoli che verranno affrontati”. Alle tastiere ci sarà Tamer Abdalla, alla chitarra Claudio Bazzani, al contrabbasso Fedrico Motta, alle percussioni e al caion Alberto Fazzi. La serata nasce anche grazie alla collaborazione tra i Comuni di Casaloldo, Castel Goffredo, Casalmoro, Casalromano e Piubega che si impegnano per non far cadere nell’oblio il ricordo di quegli avvenimenti tragici delle Foibe e, che possano nello stesso tempo far riflettere sul nostro presente e sul nostro futuro. Il messaggio importante che si vuol trasmettere è che chi dimentica la storia, rischia di ricadere negli stessi errori.

Rosalba Le Favi