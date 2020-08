Atletica – I mantovani in cerca di gloria agli Assoluti

MANTOVA Tutto pronto a Padova, allo Stadio Colbachini, per i Campionati Italiani Assoluti al via domani mattina. Tre giorni di gare, sino a domenica, 34 titoli da assegnare e tante stelle dell’atletica italiana in gara.

Gli Assoluti saranno trasmessi da RaiSport nelle tre giornate. Per gli appassionati ci sarà la possibilità di seguire tutta la manifestazione anche con la diretta streaming su atletica.tv negli orari non coperti dalla diretta Rai.

I mantovani presenti gareggiano tutti per squadre non virgiliane. Diego Marani dell’Atletica Riccardi Milano sarà presente, ma parteciperà solo alla 4×100 di sabato con il suo club. Niente 200, che non ha corso nemmeno domenica scorsa ai Regionali al Campo Scuola, dopo la prova non brillantissima il giorno precedente sui 100. Per la Riccardi c’è anche Federico Biancoli, cresciuto alla scuola della Rigoletto e oro regionale nel salto con l’asta domenica a Mantova. Cercherà di migliorare il 4.90 d’iscrizione. Domani, secondo il programma, dalle ore 17.15 le qualificazioni e sabato dalle 16.40 l’eventuale finale.

La juniores Alice Rodiani si cimenterà con le più grandi nel salto triplo, prima di cercare il podio tra meno di un mese agli Italiani Juniores e Promesse di Grosseto. Tesserata per l’Atletica Brescia, ma seguita da Gianni Truschi, allenatore e presidente Fidal provinciale, si presenta con 12.84 (nona misura). Sarà in gara sabato dalle 15.10 nelle qualificazioni. Con lei Costanza Gavioli, ex Rigoletto che veste la maglia della Fratellanza Modena. La classe 1997 si presenta con 12.83. Sui 110 ostacoli, l’asolano Samuele Maffezzoni, Junior della Bergamo Oriocenter, punta a farsi largo tra i Senior. Sarà subito in pista domani nelle batterie dalle ore 16.45. La junior Giulia Guarriello (Atletica Guastalla Reggiolo), che il weekend scorso sui 100 ostacoli ha fatto 13.94, tre centesimi sotto al recente personale, sogna la finale. Anche lei in gara domani nelle batterie dalle ore 16.20.

In tv – Diretta tv e streaming su RaiSport domani ore 18.20-20.30; sabato 17.30-20 e domenica 19.20-20.