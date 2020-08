Castiglione delle Stiviere, Giovedì 20 Agosto il concerto del trio ‘Accordion meets Jazz’ al Camelliae tea room di via Perati

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Prosegue giovedì alle 21 la grande musica dal vivo al Camelliae tea room di via Perati nr. 5 a Castiglione, con il concerto del trio “Accordion meets Jazz” composto da Ermes Pirlo alla fisarmonica, Mauro Sereno al contrabbasso e Michele Carletti alla batteria. La fisarmonica in alternativa al pianoforte, nel più tradizionale organico del jazz mainstream. Il riferimento è ai grandi pionieri d’oltre oceano: Art Van Damme, Tommy Gumina, Frank Marocco, solo per citarne alcuni, che a partire dalla metà degli anni ‘40 hanno dato nuova vita ad uno strumento considerato “secondario” e relegato principalmente all’accompagnamento di musica popolare. Il trio, composto da musicisti attivi da anni nel panorama nazionale, rilegge alcune delle più significative songs della swing-era e del bepop, proponendo inoltre composizioni originali filologicamente legate al periodo. L’appuntamento fa parte della rassegna dei concerti live programmati dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria nel nuovo spazio all’aperto Camelliae Boulevard, tra tigli secolari e imponenti mura antiche. Info e prenotazioni al numero telefonico 0376-1795160 o al 373-8795669.

Paolo Zordan