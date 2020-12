Aperti dal 9 novembre i nuovi bandi “Welfare Scuola e Territorio”

MANTOVA Welfare, Scuola e Territorio*, giunto al suo terzo anno di attività, ha aperto lunedì 9 novembre tre nuovi bandi per l’anno scolastico 2020/2021, per supportare ragazzi con disabilità o in condizioni di disagio nel difficile passaggio tra scuola e lavoro.

Partendo dalla consapevolezza che la Scuola rappresenta il contesto privilegiato e la risorsa indispensabile per l’orientamento, i bandi si propongono di fornire una serie di importanti servizi agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore e dei Centri di Formazione Professionale o a quei ragazzi che abbiano assolto l’obbligo scolastico, come interventi di accompagnamento orientativo e formativo: bilancio delle competenze per agevolare l’inserimento lavorativo, servizio di scouting aziendale che permetterà di individuare le realtà idonee ad accogliere i giovani studenti, tutoraggio personalizzato durante i tirocini, ecc.

Per i bandi Azione 1 e Azione 2 potranno candidarsi tutti gli istituti d’Istruzione Superiore e Centri di Formazione Professionale della provincia di Mantova in rete con altre realtà del territorio, mentre per il bando Azione 3 potranno presentare domanda anche soggetti diversi dalle scuole, come ad esempio le cooperative di tipo A e B, i Piani di Zona, i Servizi Sociali e/o servizi di inserimento lavorativo, ecc.

Importante la dotazione finanziaria per l’anno scolastico 2020/21 che ammonta a 184.440 euro per l’attivazione di ben 240 percorsi suddivisi sui tre bandi.

Altre risorse saranno messe a disposizione grazie alla D.g.r. 2641/2019 – Approvazione Linee di indirizzo inserimento socio-lavorativo disabili – Annualità 2020-2021” e, in caso di esaurimento dei fondi a disposizione, la Provincia di Mantova, in accordo con la cabina di regia di progetto, potrà incrementare la dotazione al fine di agevolare l’accesso ai servizi previsti.

Tutti i soggetti che presenteranno la candidatura devono avere sede legale o operativa nella provincia di Mantova. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2021. La modalità di assegnazione del contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione on line delle domande e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

* Welfare, Scuola e Territorio è un progetto della Provincia di Mantova, in partenariato con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova, la scuola Polo per l’Inclusione P.A. Strozzi, i Piani di Zona di Asola, Guidizzolo, Mantova, Ostiglia, Suzzara, Viadana e la Camera di Commercio di Mantova, con il contributo di Fondazione Cariverona. Tale azione si integra e coordina con l’azione di sistema “Orientamento al lavoro” rivolto agli alunni con disabilità attraverso l’alternanza scuola-lavoro” attivata da Regione Lombardia attraverso la D.g.r. 2641/2019 – Approvazione Linee di indirizzo inserimento socio-lavorativo disabili – Annualità 2020- 2021”.

Il contenuto del bando e la domanda di candidatura sono consultabili e scaricabili: dal sito del progetto https://welfarescuolaterritorio.provincia.mantova.it/ sezione OPPOPRTUTNITA’, dal sito della Provincia www.provincia.mantova.it sezione “Bandi Concorsi contributi”- “Bandi altri Enti ” e dal sito di For.Ma. http://formazionemantova.it/ sezione “Bandi e avvisi.