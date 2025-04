Truffa online, smascherato falso concessionario

MANTOVA La Polizia di Stato di Mantova ha identificato e denunciato un uomo ritenuto responsabile di aver messo in atto una truffa aggravata, ingannando numerose vittime attraverso falsi annunci online. L’individuo, spacciandosi per un concessionario di automobili, prometteva la vendita di auto, anche di lusso, a prezzi molto inferiori rispetto al loro valore di mercato, inducendo le vittime a versare cospicue somme di denaro per veicoli che, in realtà, non esistevano.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia di una donna che, dopo aver versato un’ingente somma di denaro per acquistare un’auto, si è recata all’indirizzo fornito dal presunto concessionario per ritirare il veicolo. Arrivata sul posto, la vittima ha scoperto che l’indirizzo corrispondeva a un capannone abbandonato, senza traccia dell’autosalone promesso. Cercando invano di contattare il “venditore”, ha capito di essere stata truffata e ha prontamente denunciato l’accaduto alla Polizia Postale.

L’attività investigativa ha rivelato che l’indagato aveva creato un sito web falso, che replicava in modo impeccabile quello di un autosalone, offrendo numerose auto di lusso a prezzi incredibilmente convenienti. L’annuncio invitava le vittime a versare un bonifico immediato per garantire l’acquisto dei veicoli. Una volta ricevuto il pagamento, il truffatore spariva senza lasciare tracce, ma la tempestiva segnalazione alla Polizia di Stato ha fatto scattare gli accertamenti investigativi, consentendo di identificare il responsabile.

La Polizia di Stato ribadisce l’importanza della massima attenzione e prudenza durante l’acquisto online e invita tutti i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta, anche attraverso il sito ufficiale della Polizia Postale https://www.commissariatodips.it.