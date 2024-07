Cena a Palazzo Acerbi a Castel Goffredo: riuscitissimo evento solidale della Croce Rossa

Il ricavato dell’evento servirà ad acquistare un mezzo in supporto alle attività sociali e

sanitarie del Comitato CRI, incluso l’aiuto ad oltre 400 persone in condizione di fragilità

CASTEL GOFFREDO/CASTIGLIONE – Venerdì 5 luglio, nella splendida cornice del giardino illuminato di palazzo Gonzaga-Acerbi, nel cuore del centro storico di Castel Goffredo, si è svolta, con il patrocinio del Comune, la cena benefica a favore del Comitato della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere. Oltre alla padrona di casa signora Tarcisia Zeni Acerbi erano presenti il Presidente del Comitato CRI Arialdo Mecucci, che ha ricordato la ricorrenza dei 160 anni della nascita della Croce Rossa Italiana, il Viceprefetto dott. Angelo Araldi, il sindaco di Castel Goffredo Alfredo Posenato, il sindaco di Castiglione delle Stiviere Enrico Volpi, il vicesindaco on. Andrea Dara e la Consigliera regionale Alessandra Cappellari. In serata, poi, le performance sul palco, della soprano Giorgia Francesconi, hanno emozionato gli ospiti.

L’evento è stato reso possibile grazie alla generosa disponibilità dei commercianti locali, che hanno gratuitamente allestito una meravigliosa cena, con i loro prodotti e bevande. Numerose le sponsorizzazioni in denaro da parte di aziende del territorio.

Il ricavato dell’evento sarà impiegato per l’acquisto di un mezzo in supporto delle attività sociali e sanitarie che il Comitato CRI svolge quotidianamente, incluso il supporto ad oltre 400 persone in condizione di fragilità.