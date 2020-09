Calcio 1ª Categoria – Suzzara-Marmirolo, subito doppia sfida tra Coppa e campionato

MANTOVA Due partite in sette giorni, entrambe all’Allodi, entrambe tra le due grandi favorite del girone H di Prima Categoria. Tanti gli incroci tra Suzzara e Marmirolo, che si sfideranno in primis domenica 20 per la Coppa di categoria, e poi il 27 settembre nell’esordio in campionato. Due formazioni che si sono date battaglia sul mercato, contendendosi i pezzi pregiati (Buzzacchero tra questi, che poi ha vestito il neroverde) e la palma di corazzata. Siamo agli sgoccioli della preparazione e l’aria di sfida c’è già: il diesse del Marmirolo Marco Dalmaschio sarà uno dei grandi ex, visto che proprio lo scorso giugno ha terminato la sua esperienza con le zebre: «Corsi e ricorsi: ci giochiamo subito, per ben due volte, la grande sfida di questo campionato. Incontrerò il mio recente passato, sono pronto: abbiamo cercato di costruire una squadra competitiva, sarà subito un banco di prova notevole. Avremmo preferito forse affrontarci più avanti in campionato, ma se questo dice il calendario, cercheremo di spuntarla».

Risponde il direttore generale del Suzzara Fausto Cominotti: «Una partenza col botto: le due squadre giocheranno in pochi giorni due partite importanti. In Coppa forse sarà tempo di esperimenti, che finiranno invece in campionato. Noi due le favorite? Possibile, ma attenzione alle bresciane, che sono sempre temibili perché hanno accesso ad un mercato diverso dal nostro, difficile pesare adeguatamente il loro valore ai nastri di partenza. Il Marmirolo? era preferibile giocarsela più avanti, con il pubblico, visto che almeno fino ad ottobre non se ne parla di giocare di fronte ai nostri tifosi. Sarebbe un vero peccato se si perdessero uno dei big match».