Cire, terza vittoria come miglior vocalist d’Italia ai Dance Music Awards

MANTOVA Il mantovano Cire premiato come miglior Vocalist d’Italia ai Dance Music Awards per la terza volta.

“È la terza volta che vinco i Dance Music Awards. La vittoria di quest’anno (che celebra il miglior vocalist Man italiano 2024, ndr.), si aggiunge a quelle del 2014 e prima nel 2012”. A raccontarlo è Cire, ovvero Marco Ciresola, vocalist, performer e producer da tempo al centro della scena musicale italiana, soprattutto per quel che riguarda i club e la dance, la musica che fa ballare.

“Ogni volta è un’emozione diversa. Ogni anno, ogni professionista diventa forse un po’ più bravo… noi artisti però abbiamo bisogno anche delle emozioni di questi momenti per poi poterle poi regalare al pubblico”.

“E stata una serata magica quella dei Dance Music Awards, per la quale non posso non dire grazie a Emiliano Milano, il direttore artistico, che è stato impeccabile e ha vestito la Villa delle Rose di Riccione di magia” , continua Cire. “La mia è anche vittoria di chi mi ha ispirato ad alzare il microfono al cielo e dare tutto, ogni notte… E non posso non ringraziare anche la mia futura moglie, la mia mamma, tutta la mia famiglia e ovviamente il mio manager Willy Marano, che è una persona pazzesca. Un grazie enorme va poi a tutti i colleghi. Siamo una voce sola, anche quando siamo in tanti”, spiega Cire.

L’artista sta vivendo un periodo artistico eccezionale. Entro quest’anno usciranno tre suoi brani importanti ed è appena stato pubblicato uno suo remix d’eccezione, realizzato in collaborazione con Samuele Sartini. Quello che celebra i 25 anni di una hit planetaria, “Blue” degli Eiffel 65. Cire, infatti, è uno dei pochi vocal performer italiani ad essere anche un produttore di successo. Ha pubblicato musica su label di riferimento come Hexagon, Revealed e Lithuania, in collaborazione con gli Lmntrx. E come sempre è nel bel mezzo di un intenso tour che lo porterà a far ballare l’Italia per tutta l’estate 2025.

Per conoscere meglio Cire sul web: https://campsite.bio/cire.

