Torna in Italia dopo il rimpatrio: indiano arrestato. Rispedito in Albania un 33enne

MANTOVA Nei giorni scorsi, nel corso dei consueti controlli effettuati dall’Ufficio Immigrazione sulla attualità dei titoli di soggiorno posseduti da cittadini extracomunitari residenti nella nostra Provincia anche tramite la consultazione della Banca Dati del Ministero dell’Interno, veniva individuato S.G., cittadino indiano di 41 anni, rientrato illegalmente in Italia prima del termine previsto.

Gli agenti dell’Immigrazione, pertanto, approfondivano con ulteriori accertamenti la posizione del cittadino indiano sul nostro Territorio Nazionale, rilevando che lo stesso –pluripregiudicato per vari reati tra i quali: concorso in false informazioni all’Autorità Giudiziaria, concorso in favoreggiamento personale, lesioni personali aggravate, danneggiamento, rapina aggravata, evasione, furto in abitazione, resistenza a Pubblico Ufficiale, incendio doloso, percosse e atti persecutori – nel 2018 era stato espulso ed accompagnato alla Frontiera Aerea di Milano-Malpensa, dove era stato imbarcato su un volo diretto in India con il divieto di ritorno in Italia per 10 anni.

Alla luce di quanto rilevato gli agenti della Squadra Mobile, allertati dall’Ufficio Immigrazione, provvedevano a localizzare e ad arrestare S.G. per non aver ottemperato al divieto di ritorno sul nostro Territorio Nazionale, come stabilito dalle disposizioni impartite nel Decreto di Espulsione a suo tempo emanato. Nella giornata di giovedì, quindi, il suo arresto veniva confermato dall’Autorità Giudiziaria la quale ne disponeva l’immediato accompagnamento presso la Casa Circondariale di Mantova. Non appena espiata la pena, S.G. verrà coattivamente rimpatriato dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione.

Nella giornata di ieri, invece, nei confronti di H.M., un cittadino albanese di 33 anni, con numerosi precedenti penali, in particolare per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e ingresso e soggiorno illegale in Italia, da poco scarcerato dalla locale Casa Circondariale, veniva emesso il Provvedimento di espulsione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.

Il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori, alla luce di quanto delineato, ha, pertanto, emesso nei confronti dell’individuo un Decreto di Accompagnamento immediato alla Frontiera.

H.M., quindi, veniva scortato nello stesso pomeriggio di ieri dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura all’Aeroporto di Verona-Villafranca, e immediatamente imbarcato su un volo per Tirana.