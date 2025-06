San Giorgio: la ciclabile Villanova-Boma tra le priorità

SAN GIORGIO BIGARELLO “Fare quello che si dice, dire quello che si fa”; questo è il faro dell’agire dei consiglieri di Benessere per San Giorgio Bigarello. «La nostra priorità – spiega Pierluigi Luisi, capogruppo e Marco Rossi, consigliere – è sempre stata tradurre le richieste e la fiducia dei cittadini in fatti concreti». Ad un anno dalle amministrative dello scorso, il gruppo consiliare di minoranza “Benessere per San Giorgio Bigarello” traccia il bilancio della propria attività. Il punto di partenza della loro analisi è il risultato delle urne che, grazie al passaggio dal 7,5% del 2019 al 19% dell’anno scorso, in soli 5 anni ha portato il gruppo a raddoppiare la propria presenza in consiglio comunale. «Innanzitutto – evidenzia il capogruppo Luisi – abbiamo mantenuto un contatto diretto e costante con i sangiorgesi, offrendo punti di ascolto, anche con incontri e dirette sui social, per facilitare la segnalazione di problemi e la condivisione di proposte. Fin dal primo giorno del mandato – spiega il consigliere Marco Rossi – abbiamo agito con la presentazione di mozioni e interpellanze in consiglio comunale unitamente a interventi sulla stampa con l’obiettivo di porre al centro del dibattito le richieste e i bisogni della comunità». L’impegno dei consiglieri Luisi e Rossi ha prodotto diversi risultati tangibili con l’approvazione di numerose loro proposte: si va dagli interventi per la messa in sicurezza di via XXV Aprile all’impegno per la realizzazione di una rotonda tra via Ghisiolo e viale La Favorita, dall’installazione di nuovi Dae all’eliminazione delle barriere architettoniche, dall’istituzione della Consulta dei giovani al nuovo regolamento mensa passando per decine di segnalazioni e interrogazioni per interventi nel frazioni, la sistemazione di strade, etc.

«Stiamo realizzando – commenta Rossi – il nostro programma proposta dopo proposta così come avevamo promesso. Certo, non sempre troviamo ascolto da parte di chi amministra, ma per noi è solo questione di tempo e intanto abbiamo messo al centro del dibattito temi come la ciclabile per Villanova de Bellis e verso il Boma, il miglioramento del sistema raccolta rifiuti, i servizi di educativa di strada, la fruibilità dell’Acquapark, la manutenzione del verde e il potenziamento del trasporto pubblico locale. Su questi argomenti – ribadisce Luisi – l’Amministrazione è ferma da anni, ma grazie al consenso raccolto stiamo agendo con costanza per spingerli ad intervenire». I consiglieri comunali di Benessere per San Giorgio Bigarello ricordano che non percepiscono un compenso, ma solo un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, rendendo di fatto la loro attività simile al volontariato da svolgersi nel tempo libero. «Riusciamo ad essere sempre presenti – precisa Luisi – e attivi anche grazie al grande supporto dei cittadini di tutte le frazioni e al gruppo della lista, siamo una squadra con molte competenze diverse».

A breve la lista presenterà il proprio piano delle opere pubbliche richieste dai cittadini oltre ad un “piano giovani” e ad una serie di proposte per migliorare la vivibilità nelle frazioni.