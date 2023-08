Disanima Piano: decima edizione tra musica e show

MANTOVA Star internazionali e proposte diversificate, in luoghi mantovani solitamente non accessibili: gli organizzatori della rassegna Stefano e Davide Guernelli, Alessandra Scalori e Paola Bruschi hanno ieri presentato la decima edizione di Disanima Piano, con l’assessora comunale Serena Pedrazzoli.

Tre gli appuntamenti serali e due quelli pomeridiani nell’ambito della manifestazione – che si terrà dal 2 al 4 settembre, con un’anteprima venerdì, come già annunciato da questo quotidiano – in città presso Corte Gesuita e nel giardino di Casa Scalori.

Tutto esaurito l’evento del 25 agosto “Flexus cantano Gaber”, che riperocorrerà nell’Esedra di Palazzo d’Arco titoli e personalità dell’artista.

Ad aprire il cartellone di Disanima Piano sarà la comicità di Federica Ferrero, il 2 settembre alle 17. L’attrice di origine torinese, giunta alla notorietà grazie a trasmissioni come “Zelig”, racconta aneddoti ironici sulla sua professione di igienista dentale, con particolare attenzione al punto di vista femminile.

Solis String Quartet & Sarah Jane Morris saranno sul palco di Disanima nella stessa data, alle 21.15, per una originale visione del repertorio dei Beatles. Ampiamente conosciute sono le capacità interpretative della cantante inglese, dallo stile jazz blues, divenuta nota in Italia con l’esibizione a fianco di Riccardo Cocciante, durante il Festival di Sanremo nel 1991. Ma la sua popolarità e il suo talento vanno oltre quella pregevole apparizione. Con lei Solis String Quartet, strutturatissimo gruppo classico che si presta con versatilità anche alla musica leggera. Non è semplice ripercorrere la storia del rock in un incontro. Ma ci prova Ezio Guaitamacchi, il più importante scrittore del settore in Italia, il 3 settembre alle 17. Nella stessa data alle 21.15 il duo comico Marta & Gianluca tratta con leggerezza quotidiane vicissitudini sentimentali, anche attraverso situazioni come gli speed date, con l’interpretazione di tanti differenti personaggi.

A chiudere gli eventi sarà Nada: una carriera partita a 15 anni sul palco di Sanremo e proseguita approfondendo e sperimentando diversi generi musicali: un lavoro premiato negli anni con i più importanti riconoscimenti italiani nel campo.

Per tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione. Per informazioni sito www.disanimpiano.com, telefono 338 4947 909, mail info@disanima.piano@gmail.com. (Ilperf)