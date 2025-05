Domani la danza fa tappa al Ducale

Mantova Domani alle ore 21 prende il via A passo di donna, l’edizione 2025 della rassegna dedicata agli spettacoli dal vivo, che quest’anno vedrà protagonista la danza. La maestosa Sala di Manto, ospiterà 5 spettacoli (23 maggio, 6 giugno, 20 giugno, 27 giugno e 4 luglio) che avranno come filo conduttore la valorizzazione delle figure femminili nella storia, nella cultura e nelle arti. Il primo appuntamento è presentato da Danzarea di Mantova: ad esibirsi la compagnia Cod danza, che porterà in scena lo spettacolo “Belladonna”, ideato e diretto da Chiara Olivieri. Lo spettacolo si compone di tre coreografie che celebrano altrettante figure di donne emblematiche, icone della memoria collettiva: nella prima “Giselle, il canto”, su musica originale del balletto di Alolphe Adam, si celebra l’amore romantico; la seconda, “Nympha”, su musica di Claude Debussy, racconta l’amore sensuale e la sua sublimazione, mentre la terza, “La vie de Bohème”, su musica originale di Marcello Abate, narra l’amore nostalgico di Mimì e Rodolfo. Durata di circa 60 minuti. Ingresso con biglietto ordinario (intero 9 euro da Piazza Castello, a partire dalle ore 20.30. Prenotazione obbligatoria via infopoint tel. 0376 352100 da martedì a domenica dalle 8.30 alle 13.30. Durante le serate della rassegna sarà visitabile fino alle 23.15 (ultimo ingresso 22.20) il Castello di San Giorgio, in cui, accanto alla Camera degli Sposi, prosegue l’esposizione “Tra luce e ombra: la Camera Picta e il San Sebastiano di Ca’ d’Oro”, con biglietto di 9 euro. Per le famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni segnaliamo invece l’attività didattica “La luce nel buio”, che si terrà domenica 25 maggio alle ore 15.30. Un percorso alla ricerca delle fonti luminose, naturali e dipinte, impiegate da Andrea Mantegna nella Camera degli Sposi e nel San Sebastiano di Ca’ d’oro. I partecipanti avranno l’occasione di produrre un’opera “Pop”, giocando con la luce e con il colore. Costo: 5 euro partecipante (bambino e adulto, accompagnatore obbligatorio). Prenotazione obbligatoria via infopoint tel. 0376 352100 da martedì a domenica dalle 8.30 alle 13.30. noltre che prosegue l’apertura straordinaria del Castello di San Giorgio nei lunedì di maggio: dalle 11 alle 19 è possibile visitare la Camera degli Sposi e la mostra evento “Mantegna vs Mantegna. Tra luce e ombra: la Camera Picta e il San Sebastiano di Ca’ d’Oro” che presenta il San Sebastiano dipinto su tela da Andrea Mantegna, concesso eccezionalmente in prestito dalla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia. Ingresso con biglietto da 9 euro, salvo riduzioni e gratuità di legge.