Mantova Il momento che tutti stavano aspettando è arrivato: Caparezza torna live nel 2026 con oltre 20 date, le uniche in programma, che lo vedono sui palchi dei principali festival italiani da giugno a settembre. Dopo aver svelato sui suoi social di essere a lavoro su nuova musica, l’artista annuncia oggi a sorpresa il grande ritorno live, dopo quattro anni di attesa dall’ultimo tour, tratto dall’album Exuvia, certificato Platino.

Caparezza sarà in piazza Sordello il 4 luglio 2026, per un grande ritorno al Mantova Summer Festival. Un appuntamento organizzato da Mister Wolf con il patrocinio del Comune di Mantova.

Caparezza torna in piazza Sordello a tre anni di distanza dal suo ultimo live, quello del 9 luglio del 2022.

Biglietti in vendita su TicketOne, TicketSMS e punti vendita autorizzati da oggi alle 14. Informazioni su www.mantova-live.it

Artista unico, originale e multiforme, musicista tra i pionieri del rap italiano e dagli ultimi tre album produttore dallo stile inconfondibile, Caparezza si è da sempre distinto nel panorama musicale per la sua profonda abilità letteraria, facendo dei giochi di parole la sua cifra stilistica, unendo satira e critica sociale.

Un ritorno attesissimo che arriva dopo il momentaneo saluto al suo pubblico nel 2022 con la promessa di rivedersi presto sul palco. Il tour è prodotto da Itaca Time & Magellano Concerti, i biglietti sono in vendita da domani 22 maggio alle ore 14.