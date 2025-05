Ciclismo rosa – Cresce l’interesse per la challenge “Dalla Postumia al Mincio”

Gazoldo E’ andato in archivio con successo il 23° Memorial Alberto Coffani a Gazoldo. La prima prova dell’edizione 2025 della challenge “Dalla Postumia al Mincio” ha confermato quanto sia forte l’interesse tra gli addetti ai lavori e gli appassionati per questo progetto che punta a valorizzare il ciclismo giovanile femminile per le categorie Esordienti e Allieve. A indossare la maglia di capoclassifica sono state Martina Pianta del Cesano Maderno tra le Esordienti e Anna Bonassi del Flanders Love tra le Allieve. Da sottolineare, sempre domenica, i risultati colti a San Matteo della Decima (Bo) tra gli Esordienti da Giovanni Busca del Mazzano che si è piazzato 2°, mentre Giorgio Ciotola della Feralpi Monteclarense è giunto 9°. (b)