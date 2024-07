Domani sera in tv “La Partita del Cuore”: numero solidale attivo per le donazioni

L’AQUILA Sport, spettacolo e beneficenza. E’ l’essenza della “Partita del Cuore”, meritorio appuntamento che si rinnova ogni anno negli stadi di tutta Italia. Protagonista la Nazionale Cantanti, di cui fa parte fin dalla nascita nel ruolo di direttore generale il mantovano Gianluca Pecchini. In questo 2024 l’evento si terrà allo stadio de L’Aquila, questa sera (martedì 16 luglio) con messa in onda in tv su Raiuno domani (mercoledì 17) alle 21.30. Il ricavato verrà devoluto all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e all’ospedale de L’Aquila. E’ già attivo, e lo sarà fino a domani, il numero solidale 45585 per raccogliere i fondi da destinare ai due nosocomi. A sfidare la Nazionale Cantanti sarà la Nazionale dei politici, con esponenti di governo e opposizione, allenata nientemeno che dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Sulla panchina della Nic siederà invece Al Bano. Tra i protagonisti in campo: Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Maninni e tanti altri. Nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo ci sarà spazio per un toccante ricordo di Pino D’Angiò, socio fondatore della Nic scomparso nei giorni scorsi. La finalità dell’evento è nobile: vietato mancare.