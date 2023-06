Al via la III edizione del Corso di Alta Sartoria “Dal segno alla nascita di un sogno”

PARMA L’Accademia del Teatro Regio di Parma organizza la III edizione del Corso di Alta Sartoria “Dal segno alla nascita di un sogno”, direttrice didattica Lorena Marin, con l’obiettivo di formare profili professionali per le industrie creative: moda, cinema, teatro, televisione, pubblicità, mettendo a disposizione degli allievi lo scrigno di conoscenze che il mondo dell’Opera e i suoi professionisti tramandano e rinnovano ogni giorno.

Le domande di iscrizione al corso dovranno essere presentate entro il 12 settembre 2023. Le selezioni saranno effettuate il 25 e il 26 settembre 2023, mentre i corsi avranno inizio l’8 novembre 2023 e termineranno il 31 ottobre 2024.

Rivolto ai maggiorenni in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica professionale con età non superiore ai 35 anni, il corso ha una durata di 12 mesi e 1200 ore complessive, suddivise in 900 ore di lezione e 300 ore di project work che potranno essere effettuate presso la Sartoria del Teatro Regio di Parma, ma anche presso altre istituzioni, festival, imprese sartoriali nazionali ed europee. Sono già molte le realtà che hanno ospitato gli allievi delle passate edizioni: Atelier Pietro Longhi, Atelier Nicolao, Corte 27 srl, Sartoria Low Costume srl, Ricamificio Simonetta Cesarini, Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, Associazione Arena Sferisterio – Macerata Opera Festival, Fondazione Paolo Grassi Onlus, Festival della Valle d’Itria, Wexford Opera Festival, Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, Opera On Ice srl, FAENZ’a Teatro e Danza.

Al termine del percorso formativo, molti allievi hanno avuto inoltre la possibilità di svolgere attività lavorativa, oltre che al Teatro Regio di Parma, presso il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Modena, il Maggio Musicale Fiorentino, il Festival della Valle d’Itria, il Rossini Opera Festival, Aterballetto, l’Atelier Nicolao di Venezia e in diverse aziende private nel campo della moda, del cinema e della televisione.

Il corso è riservato a 14 partecipanti che saranno selezionati con un colloquio individuale, tenuto dai membri del corpo docente dell’Accademia e dalla Direzione generale del Teatro Regio. Il costo di partecipazione al Corso è di euro 5400 complessivi, che potranno essere corrisposti ratealmente. Per ogni ulteriore informazione: accademiatrp@teatroregioparma.it