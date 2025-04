Pallavolo Serie A3 – Il Gabbiano e coach Serafini si separano dopo 4 anni. Fattori: “Ha fatto la storia del club”

Mantova Dopo quattro anni intensi e ricchi di soddisfazioni, si dividono le strade del Gabbiano e di coach Simone Serafini. Il tecnico di Civitavecchia, arrivato sulla panchina del Top Team nell’estate 2021, ha lasciato un segno indelebile nella storia del club. Il suo percorso con il Gabbiano è stato caratterizzato da una crescita costante e da traguardi prestigiosi. Nei primi due anni ha condotto la squadra in Serie B, ottenendo il primo posto nella regular season in entrambe le stagioni. La promozione in Serie A3 ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo, con il Gabbiano che si è imposto immediatamente come una delle realtà più competitive della categoria. Sotto la guida di Serafini, il club mantovano ha raggiunto risultati di grande rilievo: tre primi posti consecutivi nella regular season, la semifinale di Coppa Italia di A3 nella scorsa stagione e la finale di Supercoppa. A coronare il percorso, la squadra ha disputato anche la finale play off, sfiorando un ulteriore traguardo di prestigio. «Siamo grati a Simone per aver contribuito a scrivere pagine importanti della storia del nostro club, con determinazione e professionalità. Gli auguriamo un futuro nel mondo del volley ricco di successi e soddisfazioni» ha dichiarato il presidente Paolo Fattori. Ora il club mantovano deve voltare pagina e programmare il futuro, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività e di continuare a inseguire nuovi successi.