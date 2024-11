“Due schiaccianoci” in scena a San Maddalena

MANTOVA Quarto appuntamento sabato, alle ore 21, presso Sala Maddalena, sede operativa di Carrozzeria Orfeo, in Via Pilla 53 a Curtatone, della rassegna di drammaturgia contemporanea “Sul Confine” con lo spettacolo “Due Schiaccianoci” della compagnia Poveri Comuni Mortali, drammaturgia di Alice Bertini, che firma anche la regia insieme a Carlotta Solidea Aronica, con Federico Gatti e Michele Breda, una produzione Società per Attori e Poveri Comuni Mortali. Spettacolo pluripremiato (vincitore del Roma Fringe Fest 2023 come Migliore Spettacolo, Migliore Regia e Premio della Stampa, vincitore del premio Migliore Attore ad Ex Aequo a Federico Gatti e Michele Breda al Festival Indivenire 2023), “Due Schiaccianoci” è la storia di due “guardie” reali, ferme ed immobili al loro posto, nonostante tanti, immutabili, anni di servizio. Interagendo casualmente, scoprono impercettibili e progressive condivisioni fatte di passioni ed interessi comuni, il jazz, ad esempio. Insieme decideranno di ribellarsi e agiranno contro la Regina per cui prestano servizio. Penseranno la loro rivoluzione, la ipotizzeranno. Progetteranno il giorno del colpo di stato, le mosse, i metodi, la migliore strategia per spodestare la “regina” e toglierle il diritto soverchio di scegliere per tutti. Un piano ineccepibile per “farla fuori”, schiacciarle il cuore e la mente proprio come sarebbe nella loro indole di Schiaccianoci nei confronti delle noci. Eppure, manterranno sempre fede alla consegna, alla loro posizione immutabile di guardie, ferme al cospetto delle porte reali della società. Ma ogni azione seppur minima, persino un piccolo tocco, cambierà gli equilibri e comporterà delle conseguenze. Che potrebbero essere amare, oppure no.

“Sul Confine”, rassegna di drammaturgia contemporanea, è ideata e promossa da Carrozzeria Orfeo, all’interno di Corte Distanze. Progetto di Prossimità Culturale, realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando «Avviso Unico Cultura 2024» e di Fondazione Cariplo nell’ambito del bando «Per la Cultura 2022», con il patrocinio del Comune di Curtatone, in collaborazione con Mantua Farm School, 4D Teatro, Teatro all’Improvviso.

Prossimo appuntamento: sabato 14 dicembre (ore 20) e domenica 15 dicembre (ore 12.30) con il Teatro delle Ariette e il suo spettacolo storico “Teatro da mangiare?” di Paola Berselli e Stefano Pasquini, regia Stefano Pasquini, con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini.