Anziano si toglie la vita nella Rsa di Moglia

MOGLIA Un uomo ultranovantenne si è tolto la vita impiccandosi nella stanza in cui era ospite alla Rsa di Moglia. A fare la tragica scoperta una operatrice della struttura che ha trovato l’uomo verso le 11.30 di oggi. Nelle scorse settimane l’anziano non avrebbe manifestato comportamenti o fatto discorsi che palesassero il suo malessere ma, a quanto pare, le patologie di cui soffriva hanno contribuito ad uno stato di prostrazione che lo ha spinto al gesto estremo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.