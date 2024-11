Angeli, il quartiere chiede più verde e più sicurezza

MANTOVA Prosegue il piano “Quartieri Puliti”, che ha visto il suo ultimo appuntamento presso il quartiere Angeli. Presente l’assessore all’ambiente Andrea Murari, che ha raccolto numerose segnalazioni e proposte dai residenti. «Abbiamo affrontato diversi temi – spiega Murari – tra cui la situazione dell’ ex Pastificio Zanellini, area che, nonostante sia in disuso, risulta controllata, con cancelli chiusi e recinzioni in ordine». Tra le altre richieste emerse, l’approfondimento sul futuro del consorzio lattiero-caseario, di proprietà della Regione, e la segnalazione di alcune criticità in via Pilla, vicino alla spiaggetta, dove si trova un distributore in dismissione. I cittadini hanno anche sollecitato interventi contro la presenza di piccioni in via Boldrini e chiesto cestini e telecamere per migliorare la sicurezza. Molto partecipato il confronto sul nuovo sistema di gestione dei rifiuti: «Abbiamo spiegato il lavoro in corso per definire il modello futuro, che comprenderà cassonetti più funzionali», ha aggiunto l’assessore. Altri temi discussi hanno riguardato la manutenzione della ciclabile di via Cremona e l’illuminazione, oltre al progetto del sottopasso che collegherà gli Angeli con Dosso del Corso, dopo il raddoppio ferroviario. Infine, è stata confermata per domani la pulizia delle caditoie, e la cittadinanza ha chiesto del ripristino del verde pubblico con nuove piantumazioni in sostituzione degli alberi rimossi. «Anche oggi c’è stata una bella partecipazione – conclude Murari – a conferma dell’interesse dei cittadini per il proprio quartiere».